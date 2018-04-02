Студенты плохо учатся из-за расписания занятий

Расписание занятий мешает учебе. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает газета «Вечерняя Москва»

Сотрудники Иллинойского университета выяснили, что более половины студентов могли бы иметь более хорошие оценки, если бы не расписание пар, которое не отвечает их циркадным ритмам.

Ученые изучили деятельность «жаворонков» и «сов» в вузах. Также их интересовало, в какое время студенты выходят в Сеть. Ученых выбирали дни, когда занятий не было, и у испытуемых была возможность ложиться спать и просыпаться в любое время. Таким образом, были определены «биочасы» участников эксперимента.

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