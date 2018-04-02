Найдена невероятная галактика, противоречащая нашим представлениям о космосе 

Американские астрономы сделали открытие, которое может пошатнуть все сегодняшние представления о том, как формируются галактики. Дело в том, что в нашем Млечном Пути антиматерии в 30 раз больше, нежели материи. И в теории примерно так же должны обстоять дела и с другими галактиками. Согласно большей части современных космологических гипотез, темная материя доминирует во Вселенной, и её более плотные пятна образуют своеобразные точки инициации, вокруг которых и формируются звезды и галактики. А вот теперь группа ученых под руководством профессора Питера ван Доккума из Йельского университета обнаружила галактику NGC 1052-DF2, которая практически не содержит этой самой антиматерии. «Ничего подобного мы еще не встречали, — сообщил в интервью Guardian профессор ван Доккум. — Это бросает вызов всем нашим представлениям о том, как образуются галактики. Если там и есть какая-то темная материя, то, фактически, в следовых количествах. Звезды в галактике могут составлять всю массу, и там, похоже, просто нет места для темной материи».
Источник: Guardian
Фото: pixabay.com Опрос: Вы бы хотели слетать в космос? Да Нет Только если дешево Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: NASA сумело запустить двигатели зонда Voyager 1, отправленного в космос 40 лет назад
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