NASA изучает таяние снежинок

NASA опубликовало видео с первой трехмерной цифровой моделью тающих снежинок в атмосфере. Ее автором стал Юсси Лейнонен из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Модель Лейнонена воспроизводит ключевые особенности таяния снежинок, которые наблюдались в природе. В первую очередь талая вода собирается в любых вогнутых областях поверхности снежинки. Затем участки с водой сливаются, образуя оболочку жидкости вокруг ледяного ядра, и, наконец, формируя каплю воды. Смоделированная снежинка имеет длину менее одного сантиметра и состоит из нескольких ледяных кристаллов, которые запутались, столкнувшись в воздухе.

Лейнонен отметил, что заинтересовался моделированием таяния снега в атмосфере, стремясь выяснить то, как определить этот процесс с помощью инструментов дистанционного зондирования.

Радиолокационный «профиль» атмосферы имеет очень яркий, заметный слой, в котором тают снег и град. «Причины (возникновения) этого слоя все еще не особенно ясны, и в сообществе было немного дебатов (на эту тему)», — говорит ученый.

Подробная модель, созданная Лейноненом, может помочь ученым лучше понять то, как этот слой атмосферы связан с типом тающего снега и с длинами волн радара, в которых его можно было бы наблюдать.

Лучшее понимание того, как тает снег на высоте, может помочь ученым определять с помощью радиолокаторов распознавать более тяжелый и влажный снег, способный повредить линии электропередач и сломать деревья.