Систему для предотвращения столкновений в космосе разработают в России

Госкорпорация «Роскосмос» работает над созданием системы для предотвращения столкновений космических аппаратов на орбите, при помощи системы операторов спутниковых группировок предупредят об угрозах столкновений для их аппаратов, пишет в понедельник газета «Известия»

«Предприятия госкорпорации «Роскосмос» создают систему для предотвращения столкновений космических аппаратов (КА) на орбите. В случае опасности «небесного ДТП» катастрофы можно избежать за счет маневра КА. Проект «Космический навигатор» будет готов предоставлять необходимую для этого информацию операторам спутниковых группировок», — отмечается в статье.

Международные системы контроля космического пространства ежедневно фиксируют около трех соударений КА с космическим мусором. Реже наблюдаются столкновения двух спутников — первый такой случай произошел 10 февраля 2009 года, когда на высоте 788 километров столкнулись российский «Космос-2251» и американский Iridium 33.

По расчетам специалистов, к 2023 году ежедневно будет происходить до 300 столкновений на орбите. Прогноз основан на планах резкого увеличения в ближайшие годы количества запущенных КА благодаря развертыванию систем связи OneWeb SpaceX и др. Общее количество спутников у этих операторов может составить несколько тысяч.

«Для управления КА при таком напряженном космическом трафике несколько предприятий «Роскосмоса» начали разработку системы мониторинга и управления орбитальным движением. В проекте «Космический навигатор» участвуют сотрудники Центра управления полетами , компаний «Российские космические системы» и « ИСС имени Решетнева » и ряда других структур. Об этом говорится в документах корпоративной академии ГК «Роскосмос», которые имеются у «Известий», — добавляет издание.

Согласно документации к проекту, «Космический навигатор» должен стать центром мониторинга спутников и управления ими над территорией России и в зоне видимости отечественных средств контроля космического пространства. Проект предполагает развитие существующей в России автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве.

«Космический навигатор» будет предоставлять услуги коммерческим спутниковым операторам. Новая система должна получать от отечественных средств контроля околоземного пространства информацию, предсказывать опасные ситуации и выбирать маневр для увода КА от столкновения. Эту информацию «Навигатор» будет передавать оператору конкретного спутника», — заключается в статье.