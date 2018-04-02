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В США начнут производить бумагу из навоза
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В США начнут производить бумагу из навоза 

Мир24 1 час назад
Группа ученых из Национального химического сообщества США рассказала об альтернативном сырье для изготовления бумаги. В ходе исследования они убедились, что для этих целей как нельзя лучше подойдет навоз, сообщается в журнале Science Daily.
Впервые такая идея пришла профессору Александру Бисмарку из Венского университета, когда он наблюдал за пасущимися козами на острове Крит.
«Животные едят низкосортную биомассу, содержащую целлюлозу, жуют ее и подвергают воздействию ферментов и кислоты в желудке, а затем производят навоз», — прокомментировал увиденное Бисмарк.
По его словам, для изготовления бумаги можно использовать отходы коров, коз, коней и слонов. При этом в зависимости от вида животного до 40% навоза — это целлюлоза, главный компонент бумаги, которую получают в основном из древесины.
Ученые отмечают, что для производства бумаги традиционным способом требуются энергоемкие сложные процедуры. В случае с навозом все намного проще: сначала фекалии обрабатывают раствором гидроксида натрия, чтобы удалить остатки ненужных биоматериалов, а затем отбеливают при помощи гипохлорита натрия. Основную же работу выполняют зубы и желудок животного.
По мнению специалистов, навоз в качестве источника целлюлозы позволит не только сохранить леса, но и станет хорошей альтернативой для тех регионов, где деревья в дефиците.
В настоящее время ученые прорабатывают детали нового производства, а также изучают особенности кормления животных, чтобы получать максимально возможное количество ресурсов с каждой особи.
Ранее в Индии нашли необычное применение человеческим волосам. Сотрудники Керальского сельскохозяйственного университета разработали из них жидкое удобрение. Первые испытания растительного тоника дали положительный результат: ученые отметили более интенсивный рост и раннее цветение растений по сравнению с теми культурами, которые были опрысканы обычными удобрениями.
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