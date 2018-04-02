В США начнут производить бумагу из навоза

Группа ученых из Национального химического сообщества США рассказала об альтернативном сырье для изготовления бумаги. В ходе исследования они убедились, что для этих целей как нельзя лучше подойдет навоз, сообщается в журнале Science Daily.

Впервые такая идея пришла профессору Александру Бисмарку из Венского университета, когда он наблюдал за пасущимися козами на острове Крит.

«Животные едят низкосортную биомассу, содержащую целлюлозу, жуют ее и подвергают воздействию ферментов и кислоты в желудке, а затем производят навоз», — прокомментировал увиденное Бисмарк.

По его словам, для изготовления бумаги можно использовать отходы коров, коз, коней и слонов. При этом в зависимости от вида животного до 40% навоза — это целлюлоза, главный компонент бумаги, которую получают в основном из древесины.

Ученые отмечают, что для производства бумаги традиционным способом требуются энергоемкие сложные процедуры. В случае с навозом все намного проще: сначала фекалии обрабатывают раствором гидроксида натрия, чтобы удалить остатки ненужных биоматериалов, а затем отбеливают при помощи гипохлорита натрия. Основную же работу выполняют зубы и желудок животного.

По мнению специалистов, навоз в качестве источника целлюлозы позволит не только сохранить леса, но и станет хорошей альтернативой для тех регионов, где деревья в дефиците.

В настоящее время ученые прорабатывают детали нового производства, а также изучают особенности кормления животных, чтобы получать максимально возможное количество ресурсов с каждой особи.

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