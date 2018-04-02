Российские учёные планируют измерить температуру грунта на Южном полюсе Луны 

Российские учёные намерены оснастить космическую станцию «Луна-27» высокочувствительным прибором для измерения температуры грунта на Южном полюсе Луны. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что согласно планам совета РАН по космосу, беспилотный аппарат с прибором высадится на Луне в 2022 году.
Прибор также определит магнитные свойства породы и её плотность, что поможет учёным сделать вывод о наличии льда под поверхностью.
Ранее российский лидер Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова заявил, что Россия собирается запустить миссию на Марс в 2019 году.