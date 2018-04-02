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Адронный коллайдер возобновил работу после зимнего перерыва
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Адронный коллайдер возобновил работу после зимнего перерыва 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Лучшие умы нашей цивилизации возобновили свои научные эксперименты в Андронном Коллайдере после зимы. Стоит отметить, что работы по техническому обслуживанию этого «чуда» длились более 4— месяцев, было необходимо проверить целостность многих элементов и надёжность работы устройства, которое помогает делать вдохновляющие открытия в науке. Но коллайдер только разгоняется и начнёт работать в штатном режиме через несколько недель, сейчас устройство тестируют на корректность работы. Стоит отметить, что некоторые люди и учёные опасаются Андронного Коллайдера и считают, что он может погубить Земля, в результате создания чёрной дыры на нашей планете.
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