Адронный коллайдер возобновил работу после зимнего перерыва

Лучшие умы нашей цивилизации возобновили свои научные эксперименты в Андронном Коллайдере после зимы. Стоит отметить, что работы по техническому обслуживанию этого «чуда» длились более 4— месяцев, было необходимо проверить целостность многих элементов и надёжность работы устройства, которое помогает делать вдохновляющие открытия в науке. Но коллайдер только разгоняется и начнёт работать в штатном режиме через несколько недель, сейчас устройство тестируют на корректность работы. Стоит отметить, что некоторые люди и учёные опасаются Андронного Коллайдера и считают, что он может погубить Земля, в результате создания чёрной дыры на нашей планете.