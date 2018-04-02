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Корейские ученые научились управлять поведением мышей с помощью нейроимплантов
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Корейские ученые научились управлять поведением мышей с помощью нейроимплантов 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Стимулируя различные части мозга животного, ученые лишали зверька интереса к еде или объектам сексуального внимания.
Пока американский нейрохирург рассказывает, когда чтение мыслей станет для людей обыденностью, корейские ученые Фил-Сёнг Ли (Phill-Seung Lee) и Дэсу Ким (Daesoo Kim) научились управлять поведением млекопитающих через компьютер. А значит, будущее с управляемыми животными киборгами не за горами.
Звучит это настолько фантастически, что ученые засняли на видео, как встроенный в мозг лабораторной мыши имплант позволяет регулировать ее пристрастия в еде или привычках.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Neuroscience, рассказывают о вживленном в мозг грызуна импланта с нитью оптоволокна. По нему световой сигнал достигал нейронов определенной части мозга мыши, управляя ее поведением.
На видео представлен путь мышей-самцов, в мозг которых световые импульсы либо подаются, либо нет. Обе мыши были пущены по лабиринту с отвлекающими моментами — еда, самка, неровные или пугающие покрытия, мостик. В случае, когда мышь не получала светового импульса от человека (на видео слева) путь ее из начального в конечный пункт занял более 7 минут 45 секунд и представлял собой паутину метаний в пространстве. Мышь, управляемая человеком, прошла тот же путь за 46 секунд ни на что не отвлекаясь.
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