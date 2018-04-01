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С индийским спутником потеряна связь
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С индийским спутником потеряна связь 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 1 апреля /Синьхуа/ — Индийская организация космических исследований сегодня обнародовала заявление, в котором говорится, что с запущенным 29 марта на геосинхронную орбиту телекоммуникационным спутником «GSAT-6A» потеряна связь.
В заявлении говорится, что 31 марта спутник успешно совершил второй подъем орбиты, но перед запланированным на 1 апреля очередным изменением траектории со спутником была потеряна связь. В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы восстановить связь со спутником.
"GSAT-6A" — это новейшая индийская телекоммуникационная разработка, запланировано ее использование в течение 10 лет. Данный спутник предоставит внутри Индии услуги связи в диапазоне S-волн, чтобы гарантировать покрытие сигнала сотовой связи. 29 марта с Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота состоялся запуск ракеты-носителя GSLV второго поколения с телекоммуникационным спутником на борту, и примерно через 20 минут спутник вышел на геосинхронную орбиту. —0—
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