С индийским спутником потеряна связь

Нью-Дели , 1 апреля / Синьхуа / — Индийская организация космических исследований сегодня обнародовала заявление, в котором говорится, что с запущенным 29 марта на геосинхронную орбиту телекоммуникационным спутником «GSAT-6A» потеряна связь.

В заявлении говорится, что 31 марта спутник успешно совершил второй подъем орбиты, но перед запланированным на 1 апреля очередным изменением траектории со спутником была потеряна связь. В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы восстановить связь со спутником.