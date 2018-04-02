Британские ученые назвали Джессику Альбу обладательницей идеальной походки 

Популярная актриса Джессика Альба, ставшая не так давно многодетной матерью, неожиданно была названа счастливой обладательницей идеальной женской походки. К такому необычному выводу пришли ученые из Кембриджского университета.
Британские ученые не умеют долго сидеть без дела и снова осчастливили мир очередным своим открытием. Ученые мужи Кембриджского университета огласили результаты многолетних исследований, во время которых открыли формулу расчета идеальной женской походки.
По полученным данным оказалось, что совершенную походку в первую очередь определяет верное соотношение между бедрами и талией женщины. По расчетам исследователей выяснилось, что безупречное движение бедра получается только в том случае, если соотношение бедер к талии равно 0,7. По результатам того же анализа счастливой обладательницей идеальной походки была названа 36-летняя актриса и по совместительству многодетная мать Джессика Альба, ведь при объеме талии в 63,5 см, обхват ее бедер равен 91,4 см. Таким образом, именно ее походка по гипотезе ученых должна заставлять всех мужчин оборачиваться ей вслед.
Впрочем, в социальных сетях не нашлось ни одного пользователя, готового поспорить с выводами британских ученых. Видимо, Джессику Альбу любят все без исключения. «У неё не только идеальная походка, она вся идеальна» «Да, она идеальная! Обожаю ее» «Идеальная внешность, идеальная походка» Примечательно, что в гонке за идеальностью Джессика обошла таких знаменитых красавиц, как Джиджи Хадид и Анджелина Джоли. С походкой Альбы не смогли конкурировать даже все представительницы семейства Кардашьян вместе взятые.