Британские ученые назвали Джессику Альбу обладательницей идеальной походки

Популярная актриса Джессика Альба , ставшая не так давно многодетной матерью, неожиданно была названа счастливой обладательницей идеальной женской походки. К такому необычному выводу пришли ученые из Кембриджского университета.

Британские ученые не умеют долго сидеть без дела и снова осчастливили мир очередным своим открытием. Ученые мужи Кембриджского университета огласили результаты многолетних исследований, во время которых открыли формулу расчета идеальной женской походки.

По полученным данным оказалось, что совершенную походку в первую очередь определяет верное соотношение между бедрами и талией женщины. По расчетам исследователей выяснилось, что безупречное движение бедра получается только в том случае, если соотношение бедер к талии равно 0,7. По результатам того же анализа счастливой обладательницей идеальной походки была названа 36-летняя актриса и по совместительству многодетная мать Джессика Альба, ведь при объеме талии в 63,5 см, обхват ее бедер равен 91,4 см. Таким образом, именно ее походка по гипотезе ученых должна заставлять всех мужчин оборачиваться ей вслед.