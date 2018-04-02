Ещё
Британские ученые назвали Джессику Альбу обладательницей идеальной походки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские ученые назвали Джессику Альбу обладательницей идеальной походки 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная актриса Джессика Альба, ставшая не так давно многодетной матерью, неожиданно была названа счастливой обладательницей идеальной женской походки. К такому необычному выводу пришли ученые из Кембриджского университета.
Британские ученые не умеют долго сидеть без дела и снова осчастливили мир очередным своим открытием. Ученые мужи Кембриджского университета огласили результаты многолетних исследований, во время которых открыли формулу расчета идеальной женской походки.
По полученным данным оказалось, что совершенную походку в первую очередь определяет верное соотношение между бедрами и талией женщины. По расчетам исследователей выяснилось, что безупречное движение бедра получается только в том случае, если соотношение бедер к талии равно 0,7. По результатам того же анализа счастливой обладательницей идеальной походки была названа 36-летняя актриса и по совместительству многодетная мать Джессика Альба, ведь при объеме талии в 63,5 см, обхват ее бедер равен 91,4 см. Таким образом, именно ее походка по гипотезе ученых должна заставлять всех мужчин оборачиваться ей вслед.
Впрочем, в социальных сетях не нашлось ни одного пользователя, готового поспорить с выводами британских ученых. Видимо, Джессику Альбу любят все без исключения. «У неё не только идеальная походка, она вся идеальна» «Да, она идеальная! Обожаю ее» «Идеальная внешность, идеальная походка» Примечательно, что в гонке за идеальностью Джессика обошла таких знаменитых красавиц, как Джиджи Хадид и Анджелина Джоли. С походкой Альбы не смогли конкурировать даже все представительницы семейства Кардашьян вместе взятые.
Eva.ru: последние новости
Дмитрий Борисов принес извинения за то, что в «Пусть говорят» перепутали снимки погибших «И тут она»: Ольга Бузова в третий раз украсила обложку Playboy «Больно и страшно»: Ольга Бузова отменила выступления в связи с трагедией в Кемерове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»91
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1253
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»328
В США произошел крупнейший хакерский взлом59
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla18
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение