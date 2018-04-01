НАСА подтвердили существование внеземной жизни на Титане

NASA официально подтвердили наличие косвенных доказательств существования жизни на Титане. В атмосфере планеты был найден винилацианид — органическое соединение, благодаря которому живые существа могут выживать в мире метановых озер.

Сенсационное известие передал на Землю исследовательский зонд «Кассини» в июле прошлого года. Однако, ученые провели еще серию тестов, чтобы полностью исключить возможность ошибки.

Винилацианид служит неким аналогом земных молекул фосфолипидов, формирующих частично проницаемые клеточные мембраны — без них жизнь была бы просто невозможна. Теперь химики утверждают, что метановые озера Титана являются родным домом для миллиардов одноклеточных микроорганизмов, а значит, теоретически, там есть и более сложные существа.