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НАСА подтвердили существование внеземной жизни на Титане
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НАСА подтвердили существование внеземной жизни на Титане 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
В NASA официально подтвердили наличие косвенных доказательств существования жизни на Титане. В атмосфере планеты был найден винилацианид — органическое соединение, благодаря которому живые существа могут выживать в мире метановых озер.
Сенсационное известие передал на Землю исследовательский зонд «Кассини» в июле прошлого года. Однако, ученые провели еще серию тестов, чтобы полностью исключить возможность ошибки.
Винилацианид служит неким аналогом земных молекул фосфолипидов, формирующих частично проницаемые клеточные мембраны — без них жизнь была бы просто невозможна. Теперь химики утверждают, что метановые озера Титана являются родным домом для миллиардов одноклеточных микроорганизмов, а значит, теоретически, там есть и более сложные существа.
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