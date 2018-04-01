Китайские учёные спасут человечество от москитов

Китайские ученые на основе секретных оборонных технологий разрабатывают устройство (радар) для отслеживания москитов, которое позволит «спасти миллионы жизней» от укусов «самых смертоносных насекомых» Земли.

Как передаёт South China Morning Post, новый прибор будет улавливать звуки взмахов крыльев москита на расстоянии около 2 км.

При этом отмечается, что в тестировании радара задействованы «секретные технологии», которые используются Китаем в оборонной сфере. Прототип устройства уже проходит испытания в оборонной лаборатории Пекинского технологического института (BIT).

Кроме того, подчёркивается, что современные военные радары способны улавливать эхо малых объектов на большом расстоянии. В частности, американская противоракетная система X-band radar может распознавать объект размером с бейсбольный мяч на расстоянии 4 тысяч километров.

Китай располагает аналогичными устройствами в оборонной сфере. Однако некоторые ученые полагают, что данные военные технологии можно использовать и в борьбе с москитами.

Так, ещё в конце 2017 года центральное правительство Китая выделило около 12,9 млн долл. на создание полноценного радара для отслеживания опасных насекомых.

Справка «СП»

Москиты являются разносчиками многочисленных опасных болезней, в том числе вируса Зика, и от укусов этих насекомых в общей сложности погибло больше людей, чем в результате всех вместе взятых войн. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от укусов москитов ежегодно умирает более одного миллиона человек.

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