10 шокирующих находок ученых в Антарктиде

В начале 1800-х годов первые исследователи появились в Антарктиде и с того времени этот континент остается самым загадочным на всей планете. Слухи о секретной базе Третьего рейха, странные истории о пропавших экспедициях и даже легенды об инопланетянах. Но что же на самом деле скрывает этот толстый слой льда?

Таинственный древний метеорит

В 2015 году ученые НАСА обнаружили в Антарктиде метеорит, упавший еще тринадцать тысяч лет назад. Оказалось, что прилетел он с Марса, а внутри сохранились образцы микробов Красной планеты.

Удлиненные черепа

При раскопках в регионе Лапаил археологи обнаружили удлиненные черепа. Открытие взбудоражило весь научный мир: необычная форма останков это еще цветочки, ведь ученые считали, что человек никогда не был в Антарктиде прежде.

Останки динозавров

В начале 1990-х годов ученые с удивлением обнаружили в Антарктиде останки динозавров. Археологи предполагают, что древние создания населяли этот континент примерно 200 миллионов лет назад.

Пирамиды

На территории Антарктиды стоят несколько пирамид, форма которых идентична египетским. Существует версия о некой протоцивилизации, когда-то освоившей Антарктиду, а затем расселившейся по всему миру.

Окаменелые останки

В 2009 году археологи нашли вмерзшие в лед останки странного яйцекладущего животного размером примерно с современную нам кошку. Что интересно, этот вид скорее всего пережил глобальное потепление мигрируя из Африки до самой Антарктиды.

Кровавый водопад

Поток кроваво-красной жидкости бьет из ледника Тейлора. На самом деле, никакой крови тут конечно нет, а необычный цвет воде обеспечивает высокое содержание меди. Источником воды является озеро за несколько километров от водопада, полностью покрытое льдом.

Обломки самолета

На борту самолета, пропавшего 11 сентября 2013 года, находились трое канадцев. Обломки обнаружили лишь недавно на склоне Маунт-Элизабет. Скорее всего, самолет врезался в гору по вине пилота, не заметившего снежную вершину.

Столетний виски

Одной из удивительных находок исследователей стали несколько ящиков шотландского виски столетней выдержки. О вкусовых качествах напитка ничего не известно: ученые решили пока не открывать бутылки.

Жуткая тварь

На глубине в 342 метра американская группа исследователей наткнулась на пугающее (но, по счастью, мертвое) создание, которое было практически невозможно идентифицировать. Выдвигающаяся пасть, костистый гребень и очень странное строение всего тела.

Озеро под ледником

Исследователи пробурили отверстие глубиной в 700 метров на леднике Росса, под которым обнаружилось подземное озеро. Поразительно, но толстый слой льда, где никогда не бывало света, скрывал настоящий заповедник: небольшие рыбки, медузы и анемоны.