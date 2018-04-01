Дыра огромных размеров обнаружена на Марсе

На Марсе зафиксирована неизвестная ранее большая дыра. Астрономы сделали очередное открытие относительно Красной планеты. На этот раз они заметили громадную пробоину на ее поверхности. Обнаружить ее удалось на фотографиях, сделанных космическим аппаратом MRO. Летающее устройство оборудовано специальной камерой, которая способна фиксировать внеземные объекты размером более одного метра. Именно поэтому в кадр попала дыра, которая расположена на южном полюсе Марса под названием «Швейцарский сыр», сообщает Vladtime.

Надо сказать, что подобные отверстия характерны для этого района. Их формирование ученые связывают с исчезанием диоксида углерода. Однако с пропастью таких размеров астрономы еще не встречались. По предварительным данным, ее диаметр составляет не менее ста метров.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Марсе заметили стадо животных. Уфологи обнаружили неизвестные объекты на поверхности Красной планеты, поразительно напоминающие стада животных. Фигуры, по очертаниям похожие на коров или буйволов, словно движутся в едином потоке к водопою. По словам экспертов, Марс был местом с уникальной экосистемой, поддерживающей жизнь неизвестной цивилизации. Специалисты убеждены, что данные снимки — явное доказательство существования жизни на Марсе.

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