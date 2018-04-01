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Китайская космическая станция со дня на день может упасть на Владивосток
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Китайская космическая станция со дня на день может упасть на Владивосток 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
Первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдет с орбиты и упадет на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года. Владивосток назван в числе мест, куда могут упасть обломки космической станции, сообщает PRIMPRESS.
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