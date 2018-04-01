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Ученые нашли способ управлять мышами на расстоянии
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Ученые нашли способ управлять мышами на расстоянии 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Корейские ученые поставили интересный эксперимент по дистанционному управлению живыми мышами при помощи вживленного в мозг импланта. Грызуны по команде начинали проявлять интерес к заданному объекту или переставали повиноваться сексуальному инстинкту и даже теряли чувство голода. Материал исследования на эту тему опубликован на сайте Nature Neuroscience.
В качестве средства управления использовался микроскопический приемник световых сигналов на основе оптоволокна, размещенный в черепной коробке мышей. Свет стимулировал к активности определенные участки мозга, которые отвечают за те или иные функции поведения. Эти центры ученые выявили ранее, наблюдая за грызунами, сказано в статье.
В частности, ученым удалось заставить подопытную мышь проявлять интерес к помещенной в клетку игрушке, а затем полностью игнорировать ее, если передача сигнала прекращалась. Затем эксперимент усложнили: в клетку к испытуемому самцу добавили пару отвлекающих факторов: самку и кормушку с едой. Игрушка была прикреплена перед его мордой, ее положением дистанционно управлял человек.
Передаваемые сигналы позволили управлять мышью словно автомобилем. Самец следовал за игрушкой всюду, не обращая внимания ни на корм, ни на самку. Ученые показали свою работу в коротком видеоролике.
Климатологи NASA создали точную математическую модель таяния одиночной снежинки. Полученные результаты ученые визуализировали в трехмерной графике.
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