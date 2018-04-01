Ещё
Корейские ученые научились удаленно управлять мышами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корейские ученые научились удаленно управлять мышами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Управление грызунами происходит при помощи компьютера.
Корейские ученые использовали оптогенетику, а также методики изучения работы нервных клеток, которые основаны на внедрении в их мембраны специальных каналов, реагирующих на возбуждение светом. В результате эксперимента, научные сотрудники смогли получить «пульт управления» мышиным мозгом.
Как сообщает Nature Neuroscience, импланты позволяют контролировать даже инстинкты грызунов.
Оптоволокно передает свет под череп мышей, благодаря чему активируются нейроны, которые отвечают за конкретные действия. Управление грызунами происходит при помощи компьютера.
ТК «Звезда»: последние новости
Главнокомандующий ВМФ России примет участие в церемонии установки последней доски обшивки на корпус копии корабля 1712 года «Полтава» Россия запустила с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1в» с военным спутником Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник Министерства обороны РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии возмущены российскими учениями52
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ33
РФ увеличила число высылаемых дипломатов335
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»538
Часть дипломатов РФ не пустят на Украину38
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение