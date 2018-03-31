Изобретен невидимый в инфракрасном свете камуфляж

Ученые из Калифорнийского университета ( США ) разработали полимерный камуфляж, невидимый в инфракрасном свете. Основой для изобретения стал механизм маскировки кальмаров.

Эти обитатели океанов умеют менять цвет своей кожи, деформируя саму ее ткань. Другим элементом маскировки моллюсков явлется особый пигмент.

Транспорт будущего

В Поднебесной прошли испытания «летающего» автобуса

Такую же технологию применили в своей разработке и американские исследователи. Они нанесли слой алюминия на эластичное полимерное полотно. При растяжении полотно начинает отражать больше инфракрасного излучения — это не делает объект невидимым, но скрывает его от действия инфракрасных датчиков.

Для проведения испытаний ученые вырезали из своего материала фигурку кальмара, которую положили на теплую поверхность. Будучи нагретой, она растягивалась из-за уменьшения плотности и была видимой для радаров. Но стоило ей охладиться и сжаться «в гармошку» — она исчезала с экранов.

Используя подобную технологию, разработчики намерены в скором времени создать маскировку, которая сможет сделать объект неуловимым и для цифровых устройств.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM