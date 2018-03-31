Большой адронный коллайдер включился после перерыва

В холодное время года гигантский ускоритель частиц проходил техобслуживание.

Каким будет солнечный апокалипсис

И сколько осталось ждать

Во время «спячки» БАКа ученые из CERN проверяют все системы ускорителя: системы охлаждения, резонаторы, магниты, источники питания и другие узлы сооружения. Прежде, чем вновь запустить коллайдер, исследователи провели десятки тестов оборудования.

30 марта 2018 года огромный подземный «обруч» снова заработал. Однако ученые не торопятся разгонять устройство до полной мощности: сейчас сталкиваемые пучки частиц содержат намного меньше протонов и не сталкиваются между собой.

Проверки БАКа будут длиться еще несколько недель, и только в мае протоны вновь полетят друг в друга. В этом году в CERN намерены получить больше данных, чем в предыдущем.

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