Прощание с гением: последний путь Стивена Хокинга

В церкви английского Кембриджа началась церемония прощания со знаменитым ученым Стивеном Хокингом . Проводить физика-теоретика в последний путь пришли многие поклонники, коллеги, друзья и родные светила науки.

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Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные предпочли провести традиционную церковную церемонию. По мнению родственников профессора, это дает большему количеству людей возможность проститься с ученым.

Примечательно, что одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн , сыгравший Хокинга в биографическом фильме «Теория всего» и его коллеги.

Служения будут проходить в церкви Великой Святой Марии, в двух шагах от колледжа Гонвилл и Киз, где профессор работал на протяжении 52 лет. Прах ученого будет погребен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой легендарного Исаака Ньютона

Стивен Хокинг — знаменитый ученый, физик-теоретик и космолог, профессор Кембриджского университета. Обрел мировую известность благодаря изучению черных дыр и других космических явлений. Хокинг первым изложил космологическую теорию, в который были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики.

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Профессор также запомнился человечеству благодаря своей силе воли. Он страдал от необычайно редкого заболевания — бокового амиотрофического склероза. Болезнь медленно парализовывала его тело: узнав о недуге, еще в 1960-х годах врачи прочили Хокингу смерть в течение двух с половиной лет. Ученый знал, что рано или поздно заболевание полностью парализует его тело, но продолжал бороться с ним, благодаря чему прожил необыкновенно долгую для подобной болезни жизнь.

Хокинг мирно ушел из жизни у себя дома 14 марта 2018 года от осложнений, вызванных своим недугом. В последние минуты у профессора функционировала лишь мышца щеки.

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