Ещё
Прощание с гением: последний путь Стивена Хокинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прощание с гением: последний путь Стивена Хокинга 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В церкви английского Кембриджа началась церемония прощания со знаменитым ученым Стивеном Хокингом. Проводить физика-теоретика в последний путь пришли многие поклонники, коллеги, друзья и родные светила науки.
«Вселенная 25»:
Страшный и скандальный эксперимент этолога Джона Кэлхуна
Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные предпочли провести традиционную церковную церемонию. По мнению родственников профессора, это дает большему количеству людей возможность проститься с ученым.
Примечательно, что одним из первых на церемонию прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший Хокинга в биографическом фильме «Теория всего» и его коллеги.
Служения будут проходить в церкви Великой Святой Марии, в двух шагах от колледжа Гонвилл и Киз, где профессор работал на протяжении 52 лет. Прах ученого будет погребен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой легендарного Исаака Ньютона.
Стивен Хокинг — знаменитый ученый, физик-теоретик и космолог, профессор Кембриджского университета. Обрел мировую известность благодаря изучению черных дыр и других космических явлений. Хокинг первым изложил космологическую теорию, в который были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики.
Ученые против телевизора
Результаты эксперимента с детьми
Профессор также запомнился человечеству благодаря своей силе воли. Он страдал от необычайно редкого заболевания — бокового амиотрофического склероза. Болезнь медленно парализовывала его тело: узнав о недуге, еще в 1960-х годах врачи прочили Хокингу смерть в течение двух с половиной лет. Ученый знал, что рано или поздно заболевание полностью парализует его тело, но продолжал бороться с ним, благодаря чему прожил необыкновенно долгую для подобной болезни жизнь.
Хокинг мирно ушел из жизни у себя дома 14 марта 2018 года от осложнений, вызванных своим недугом. В последние минуты у профессора функционировала лишь мышца щеки.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
NASA: Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесен на 2020 год Большой Барьерный риф предложили прикрыть солнцезащитной пленкой В России создали новое искусственное сердце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд118
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»311
Трагически погиб актер Евгений Сапаев204
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность134
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов69
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение