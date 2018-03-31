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Блюющий робот поможет человечеству покорить космос
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Блюющий робот поможет человечеству покорить космос 

Lenta.ru 1 час назад
Японское аэрокосмическое агентство и ученые университета Тюо создали блюющего робота, который поможет в производстве ракетного топлива. Об этом пишет The Verge.
Для ракетного топлива необходимо смешивать разные материалы, продукт может взорваться в процессе изготовления. Для производства используют промышленные смесители, где компоненты топлива вращаются, как в кухонных миксерах, поясняет The Verge.
Робот, созданный в Японии, представляет собой трубу из нескольких сегментов. Они двигаются, имитируя перильстатику кишечника. Такой принцип считается более безопасным по сравнению с вращением, он позволяет создавать топливо в непрерывном медленном процессе. Ингредиенты заправляют в один конец робота, а готовый продукт выходит из другого.
Исследователи утверждают, что с помощью робота им удалось создать настоящее топливо, которое затем тестировали в реальных ракетах.
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