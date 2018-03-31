Ещё
Китайско-французский океанографический спутник будет запущен в сентябре с.г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайско-французский океанографический спутник будет запущен в сентябре с.г. 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Разработанный Китаем и Францией океанографический спутник для наблюдений за океаном /China-France Oceanography Satellite, CFOSAT/ будет запущен в сентябре текущего года, сообщили в Китайском исследовательском институте ракетной техники /CALT/.
CFOSAT будет запущен в космос на борту ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» /серия «Великий поход»/, разработанной CALT.
Это первый спутник, совместно разработанный Китаем и Францией. Он будет наблюдать за ветром и волнами на поверхности океана, а переданными им данными будут пользоваться ученые двух стран.
Спутник будет способствовать дальнейшему развитию технологического сотрудничества между Китаем и Францией. По заявлению CALT, он также призван содействовать осуществлению Парижского соглашения по климату. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай успешно запустил два навигационных спутника "Бэйдоу-3" Индия запустила телекоммуникационный спутник МЧС России в ближайшие три года закупит 600 беспилотников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев101
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово234
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»71
У арестованной Савченко началась кровавая рвота265
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии331
Видео
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение