Китайско-французский океанографический спутник будет запущен в сентябре с.г.

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — Разработанный Китаем Францией океанографический спутник для наблюдений за океаном /China-France Oceanography Satellite, CFOSAT/ будет запущен в сентябре текущего года, сообщили в Китайском исследовательском институте ракетной техники /CALT/.

CFOSAT будет запущен в космос на борту ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» /серия «Великий поход»/, разработанной CALT.

Это первый спутник, совместно разработанный Китаем и Францией. Он будет наблюдать за ветром и волнами на поверхности океана, а переданными им данными будут пользоваться ученые двух стран.

Спутник будет способствовать дальнейшему развитию технологического сотрудничества между Китаем и Францией. По заявлению CALT, он также призван содействовать осуществлению Парижского соглашения по климату. -0-