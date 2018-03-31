Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

31 марта с космодрома Тайюань, расположенного в северной провинции Шаньси, Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства для гражданского использования.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Китайской корпорации космической науки и техники, пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4» со спутниками на борту был осуществлен в в 11:22 по местному времени (в 06:22 мск).

Позже было подтверждено, что все три спутника один за другим успешно вышли на заданную орбиту. Всего для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это был 270 запуск.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что накануне Китай отправил на орбиту два навигационных спутника.

Справка «СП»

Гражданские спутники с высокоточной и высокоэффективной оптической системой могут использоваться в исследованиях земельных ресурсов, для мониторинга за природными катаклизмами и для их своевременного прогнозирования, для реагирования на чрезвычайные ситуации.

При этом собственные спутники дистанционного зондирования Земли позволят многочисленным специализированным предприятиям Китая более не зависеть в этой сфере от других стран и их разработок.

Новости Китая: В Китае построят самую мощную гиперзвуковую аэродинамическую трубу в мире

О традициях, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня