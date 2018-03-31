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Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
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Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли 

Свободная пресса 44 минуты назад
31 марта с космодрома Тайюань, расположенного в северной провинции Шаньси, Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства для гражданского использования.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Китайской корпорации космической науки и техники, пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4» со спутниками на борту был осуществлен в в 11:22 по местному времени (в 06:22 мск).
Позже было подтверждено, что все три спутника один за другим успешно вышли на заданную орбиту. Всего для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это был 270 запуск.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что накануне Китай отправил на орбиту два навигационных спутника.
Справка «СП»
Гражданские спутники с высокоточной и высокоэффективной оптической системой могут использоваться в исследованиях земельных ресурсов, для мониторинга за природными катаклизмами и для их своевременного прогнозирования, для реагирования на чрезвычайные ситуации.
При этом собственные спутники дистанционного зондирования Земли позволят многочисленным специализированным предприятиям Китая более не зависеть в этой сфере от других стран и их разработок.
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