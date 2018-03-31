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СМИ: КНР и Франция в сентябре совместно запустят океанографический спутник
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СМИ: КНР и Франция в сентябре совместно запустят океанографический спутник 

ТАСС 55 минут назад
ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Китай и Франция планируют совместно вывести на орбиту спутник для мониторинга Мирового океана. Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую академию технологий ракет-носителей (CALT).
Одна из главных задач этого проекта — реализация договоренностей в соответствии с Парижским соглашением по климату, принятом в декабре 2015 года. Ожидается, что новый космический аппарат позволит более эффективно бороться с нежелательными изменениями многолетних режимов погоды в различных частях планеты.
Запуск будет осуществлен при помощи китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» (Long March 2C).
Китай и Франция занимаются совместной разработкой космического спутника впервые. Согласно двусторонним договоренностям, ученые обеих стран имеют право доступа к данным, которые будут получены благодаря этому космическому аппарату.
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