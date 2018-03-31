Секретный американский самолет раскрыл странное образование и ученые гадают, что это может быть

Примерно в 10 километрах от побережья Малибу частные исследователи зафиксировали сразу два очень странных события. Во-первых, в небе был замечен один из наиболее секретных проектов Пентагона , TR-3B Astra. Во-вторых, этот самолет пролетел над тем, что американские уфологи называют «подводной базой НЛО», а серьезные ученые ограничиваются более нейтральным определением «неопознанная аномалия».

Впервые данная аномалия была обнаружена Тореасом Максвеллом, физиком из Новой Зеландии . Он опубликовал фотографии странного подводного объекта еще в прошлом году, но никаких экспедиций в районе замечено не было.

Аномалия действительно напоминает искусственное сооружение. Больше всего строение похоже на скрытый под толщей воды купол. Американские ученые уже высказывались в пользу того, что это не более, чем часть континентального шельфа, подвергшаяся эрозии.

Однако появление над районом TR-3B Astra (вот здесь можно подробнее почитать о проекте, прозванном «американским НЛО») действительно выглядит странно. Что мог искать у побережья Калифорнии секретный самолет Пентагона?