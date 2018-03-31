Облака Венеры гипотетически заселили водорослями

Ученые из США , Индии и Польши сопоставили условия в облаках Венеры и в самых неблагоприятных для жизни местах на Земле и пришли к выводу, что атмосфера Венеры может поддерживать существование микроорганизмов. С их помощью авторы статьи объясняют странные изменения в атмосфере планеты. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.

Уже несколько десятилетий ученые пытаются найти объяснение изменениям альбедо (отражающей способности) атмосферы Венеры, которые связаны с появлением в атмосфере поглощающих свет пятен. Авторы статьи предлагают рассмотреть возможность того, что часть из них составляют микроорганизмы.

В нижних слоях атмосферы Венеры (около 50 км над поверхностью) поддерживаются достаточно умеренные температуры и давление — около 60°С и одной атмосферы. На Земле микроорганизмы выживают и в менее благоприятных условиях: в горячих источниках, вблизи океанического дна, в верхних слоях атмосферы и в кислотных озерах.

Авторы работы опирались на данные пролетевшего мимо Венеры зонда MESSENGER и до сих пор работающего на орбите планеты японского аппарата Akatsuki. Частицы, которые исследовали ученые, по размерам очень похожи на земные бактерии и имеют такие же отражающие свойства, как и некоторые известные микроорганизмы, например водоросли. Ученые подчеркивают, что атмосфера в целом может также содержать воду и различные растворы.

Пока все аппараты, которые могли взять образцы из атмосферы Венеры, не были способны различать органику и неорганику. Подтвердить или опровергнуть представленную гипотезу помогут новые зонды с более совершенным оборудованием.

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