Ещё
Облака Венеры гипотетически заселили водорослями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облака Венеры гипотетически заселили водорослями 

Индикатор 17 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые из США, Индии и Польши сопоставили условия в облаках Венеры и в самых неблагоприятных для жизни местах на Земле и пришли к выводу, что атмосфера Венеры может поддерживать существование микроорганизмов. С их помощью авторы статьи объясняют странные изменения в атмосфере планеты. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
Уже несколько десятилетий ученые пытаются найти объяснение изменениям альбедо (отражающей способности) атмосферы Венеры, которые связаны с появлением в атмосфере поглощающих свет пятен. Авторы статьи предлагают рассмотреть возможность того, что часть из них составляют микроорганизмы.
В нижних слоях атмосферы Венеры (около 50 км над поверхностью) поддерживаются достаточно умеренные температуры и давление — около 60°С и одной атмосферы. На Земле микроорганизмы выживают и в менее благоприятных условиях: в горячих источниках, вблизи океанического дна, в верхних слоях атмосферы и в кислотных озерах.
Авторы работы опирались на данные пролетевшего мимо Венеры зонда MESSENGER и до сих пор работающего на орбите планеты японского аппарата Akatsuki. Частицы, которые исследовали ученые, по размерам очень похожи на земные бактерии и имеют такие же отражающие свойства, как и некоторые известные микроорганизмы, например водоросли. Ученые подчеркивают, что атмосфера в целом может также содержать воду и различные растворы.
Пока все аппараты, которые могли взять образцы из атмосферы Венеры, не были способны различать органику и неорганику. Подтвердить или опровергнуть представленную гипотезу помогут новые зонды с более совершенным оборудованием.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Большой адронный коллайдер включили после «зимней спячки» На 3D-принтере впервые напечатали оптические стекла Форма воды оказался ответственна за ее уникальные свойства
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»322
Миллиардер Магомедов доставлен в суд120
Трагически погиб актер Евгений Сапаев205
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность143
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов71
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение