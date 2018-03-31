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Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
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Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли 

РИА Новости 28 минут назад
ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства для гражданского использования, сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CNSA) в своем аккаунте в соцсети WeChat.
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4» со спутниками на борту был осуществлен в воскресенье в 11.22 по местному времени (6.22 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Позже было подтверждено, что все три спутника один за другим успешно вышли на заданную орбиту.
Как отмечают в CASC, запуск собственных гражданских спутников для дистанционного зондирования позволит многочисленным специализированным предприятиям КНР более не зависеть в этой сфере от других стран и их разработок.
Гражданские спутники с высокоточной и высокоэффективной оптической системой могут использоваться в исследованиях земельных ресурсов, для мониторинга за природными катаклизмами и для их своевременного прогнозирования, для реагирования на чрезвычайные ситуации. Спутники могут использовать предприятия, занятые в сельском и лесном хозяйстве, гражданском строительстве, транспорте и проектах по защите окружающей среды.
Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это был 270 запуск.
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