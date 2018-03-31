Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости Китай в субботу успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства для гражданского использования, сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CNSA) в своем аккаунте в соцсети WeChat.

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4» со спутниками на борту был осуществлен в воскресенье в 11.22 по местному времени (6.22 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Позже было подтверждено, что все три спутника один за другим успешно вышли на заданную орбиту.

Как отмечают в CASC, запуск собственных гражданских спутников для дистанционного зондирования позволит многочисленным специализированным предприятиям КНР более не зависеть в этой сфере от других стран и их разработок.

Гражданские спутники с высокоточной и высокоэффективной оптической системой могут использоваться в исследованиях земельных ресурсов, для мониторинга за природными катаклизмами и для их своевременного прогнозирования, для реагирования на чрезвычайные ситуации. Спутники могут использовать предприятия, занятые в сельском и лесном хозяйстве, гражданском строительстве, транспорте и проектах по защите окружающей среды.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это был 270 запуск.