Источник сообщил, когда будут произведены запуски с космодрома «Восточный»

МОСКВА , 31 мар — РИА Новости . Два запланированных с космодрома Восточный в 2018 году пуска проведут в декабре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Первого февраля с дальневосточного космодрома на орбиту успешно выведены спутники дистанционного наблюдения Земли «Канопус-В» №3 и №4. До конца года планируется осуществить еще два старта.

"Запуски космического аппарата «Метеор-М» №2.2 и двух «Канопус-В» №5 и №6, предварительно, намечены на декабрь 2018 года", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сами космические аппараты находятся в высокой степени готовности. Решение о датах их запуска будет приниматься осенью.

Ранее планировалось, что спутник «Метеор» отправят на орбиту в октябре, два «Канопуса» — в ноябре 2018 года.

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии «Канопус», включая аппарат с инфракрасной камерой «Канопус-В-ИК», предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.

Метеорологический космический аппарат «Метеор-М» №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата «Метеор-М» №2.1 закончился аварией, спутник был потерян.

На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.