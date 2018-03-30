Останки новорожденного тираннозавра нашли в США

Американские палеонтологи обнаружили на севере страны останки детеныша тираннозавра — одного из самых известных динозавров эры мезозоя. Особого внимания заслуживает редкость находки, учитывая, что гораздо чаще специалистам по раскопкам удается наткнуться на скелеты взрослых особей, сообщил сайт Канзасского университета.

Среди находок ученых, исследовавших область в национальном парке

Хэлл-крик

штата Монтана — практически целая верхняя челюсть ящера, на которой остался нетронутым ряд зубов, череп, лапа, тазовая кость и позвоночник.

Окаменевшие кости принадлежат молодой особи, которая жила приблизительно 66,5 миллионов лет назад. Ученые однако спорят на тему того, является ли обнаруженная находка фрагментом скелета тираннозавра, учитывая, что его строение схоже с другой, более маленькой в размерах рептилией.

В дальнейшем палеонтологам предстоит усердная работа с использованием микроскопов и другого лабораторного оборудования. Как предполагают специалисты, тираннозавры менялись в процессе роста.

Единственное, что на данный момент указывает на принадлежность найденных останков, это зубы. Ученые не исключают возможности, что на том же месте удастся найти больше окаменелостей.

«Мы надеемся вернуться туда же этим летом. Надеемся еще что-нибудь

найти», — говорят они.

Открытие поможет установить, является ли «нанотиран» (Nanotyrannus Lancensis), на которого обнаруженный детеныш очень похож, отдельным видом динозавра, или он представлял собой молодую форму тираннозавра.