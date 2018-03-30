Лучшее за день. 30 марта

Почему «совам» некомфортно в универститете, как завернуть графен в спираль, кому досталась Медаль Лоренца и зачем британские ученые вложились в огромный телескоп в чилийской пустыне, читайте наш ночной дайджест. В нем лучшие материалы дня — специально для вас.

Мы поговорили с выдающимся физиком Татьяной Бирштейн — о формализации неформализуемых вещей в российской науке, о том, что представляет собой реформа РАН и был ли у отечественных ученых самый лучший период в истории.

Уравниловка в университете, как правило, дискриминирует часть студентов. Особенно влияет на отметки то, к «совам» или «жаворонкам» относится учащийся.

Нидерландах объявили, кому в этом году достанется престижнейшая Медаль Лоренца.

Раньше ученые могли скручивать графен в спираль только на страницах своих научных работ. Теперь это удалось сделать и эксперинментально.

На Общем собрании Академии наук завершились выборы профессоров РАН. Все 113 новоизбранных — в нашем материале, с цитируемостями и своими не столь удачливыми коллегами.

Весна пришла по-настоящему: вот и Большой адронный коллайдер решили включить после зимней спячки.

До чего техника дошла: теперь 3D-принтер может печатать даже стекла оптического качества.

Искусственный фотосинтез впервые смог задействовать энергию от инфракрасной части спектра Солнца. Большой прорыв, ведь это примерно половина приходящей от нашего светила энергии!

Зачем 18 британских университетов строили в чилийской пустыне телескоп, хотя рядом располагался Самый Большой Телескоп и почему он похож на фотоаппарат с фокусным расстоянием в 13 метров? Читайте об этом в материале о телескопе VISTA.