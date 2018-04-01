Ученые разобрались в прочности яичной скорлупы

Международная группа ученых озаботилась вопросом, как яичная скорлупа выдерживает внешнее воздействие, но трескается при малейшем давлении изнутри, позволяя птенцу выбраться наружу. Результаты их исследования можно найти в журнале Science Advances.

Чтобы изучить структуру и механические свойства скорлупы, ученые использовали фокусируемый ионный пучок, с помощью которого можно отделить очень тонкий слой с поверхности материала. Другими способами исследовать скорлупу трудно из-за ее хрупкости.

В состав яичной скорлупы входят как органические, так и неорганические соединения, в том числе белки и содержащие кальций минералы. За прочность скорлупы, по мнению авторов работы, отвечает остеопоэтин — белок, участвующий в формировании костной ткани.

Однако, что более важно, состав скорлупы не остается постоянным. В начале она содержит много кальция, который укрепляет ее и помогает защищать птенца. По мере того, как птенец растет, кальций становится нужен ему, чтобы образовывать кости и другие ткани. Внутренний слой скорлупы начинает растворяться, отдавая кальций растущему организму, и оболочка яйца становится все более хрупкой. Авторы работы наблюдали, как структура внутренней стенки меняется каждую минуту.

«Примерно 10-20% куриных яиц разбиваются или трескаются, что повышает риск заражения сальмонеллой. Понимание того, как минеральная наноструктура обеспечивает прочность скорлупы, позволит отбирать нужные признаки у кур на генетическом уровне, чтобы получать более прочные яйца и сделать продукты более безопасными», — заключил руководитель исследования, профессор Университета Макгилл Марк Макки.

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