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Биологи решили загадку про куриное яйцо
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Биологи решили загадку про куриное яйцо 

Ридус 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Канадским ученым удалось установить, каким образом цыпленку удается разбить изнутри яйцо, способное выдержать большую нагрузку.
Если на яйцо сядут одновременно три несушки, оно не разобьется. Природа предусмотрела все, чтобы внешние факторы не могли навредить зародышу птенца. Если скорлупа такая плотная, то как же ее может разбить изнутри маленький цыпленок?
В журнале Science Advances говорится, что ученые изучали скорлупу куриного яйца при помощи электронного микроскопа. Ускоритель частиц помог им нарезать скорлупу на куски, и биологи смогли взглянуть на нее «изнутри».
Оказалось, что скорлупа яйца состоит из трех слоев наноструктур. У них различная прочность и эластичность. Биолог из университета Макгилла Марк Макки рассказал, что эти структуры меняются по мере того, как приближается время вылупления птенца. Свойства скорлупы ослабевают и цыпленок способен разбить ее.
Нанокристаллами карбоната кальция управляет белок остеопонтин. Его молекулы расположены отнюдь не хаотично, а упорядоченно и представляют из себя своеобразный каркас, который и защищает будущего птенца.
Чем больше остеопонтина содержится в слое скорлупы, тем он прочнее. Самое большое количество белка находится во внешних слоях скорлупы, а минимальное — во внутренних.
Именно поэтому остеопонтин со временем исчезает «изнутри» к моменту появления цыпленка на свет. Но снаружи яйцо остаётся прочным ради его безопасности.
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