Большой адронный коллайдер включили после «зимней спячки»

Самый мощный ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер в CERN — вновь включен после почти четырех месяцев простоя. Период зимнего обслуживания закончился и в кольце коллайдера опять движутся пучки частиц. Об этом сообщается на сайте CERN.

Сегодня примерно в 13:16 по московскому времени Большой адронный коллайдер начал вновь ускорять частицы — начался седьмой год работы самого крупного и масштабного научного эксперимента в истории и четвертый год работы на проектной энергии в 13 ТэВ.

Запуск такого большого прибора — это не просто поворот рубильника. БАК — пятый ускоритель в каскаде и состоит из огромного количества подсистем, которые должны работать строго синхронно. Например, перед запуском необходимо подключить питание к 1 560 электрических цепей и провести порядка 10 000 тестов. Несмотря на это, первые пучки частиц после перезапуска намного менее интенсивны, чем в рабочем режиме: в данный момент одновременно циркулирует ограниченное количество пучков, в них в 20 раз меньше протонов, а энергия частиц составляет всего по 450 ГэВ.

Предварительная стадия продлится еще несколько недель, набор научной статистики по плану должен начаться в мае. Ученые CERN поставили себе на 2018 год целью набрать большее количество данных, чем в 2017: 60 обратных фемтобарн против 50 в прошлом. В этих величинах измеряют светимость коллайдера, которая характеризует суммарную за промежуток времени интенсивность столкновений пучков частиц. 2018 — последний год для второго этапа работы коллайдера. В декабре его выключат на два года для плановой модернизации, после которой его светимость должна увеличить примерно в десять раз.