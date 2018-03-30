Ещё
Большой адронный коллайдер включили после «зимней спячки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большой адронный коллайдер включили после «зимней спячки» 

Индикатор 1 час назад
Фото: Maximilien Brice, Julien Ordan/CERN
Самый мощный ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер в CERN — вновь включен после почти четырех месяцев простоя. Период зимнего обслуживания закончился и в кольце коллайдера опять движутся пучки частиц. Об этом сообщается на сайте CERN.
Сегодня примерно в 13:16 по московскому времени Большой адронный коллайдер начал вновь ускорять частицы — начался седьмой год работы самого крупного и масштабного научного эксперимента в истории и четвертый год работы на проектной энергии в 13 ТэВ.
Запуск такого большого прибора — это не просто поворот рубильника. БАК — пятый ускоритель в каскаде и состоит из огромного количества подсистем, которые должны работать строго синхронно. Например, перед запуском необходимо подключить питание к 1 560 электрических цепей и провести порядка 10 000 тестов. Несмотря на это, первые пучки частиц после перезапуска намного менее интенсивны, чем в рабочем режиме: в данный момент одновременно циркулирует ограниченное количество пучков, в них в 20 раз меньше протонов, а энергия частиц составляет всего по 450 ГэВ.
Предварительная стадия продлится еще несколько недель, набор научной статистики по плану должен начаться в мае. Ученые CERN поставили себе на 2018 год целью набрать большее количество данных, чем в 2017: 60 обратных фемтобарн против 50 в прошлом. В этих величинах измеряют светимость коллайдера, которая характеризует суммарную за промежуток времени интенсивность столкновений пучков частиц. 2018 — последний год для второго этапа работы коллайдера. В декабре его выключат на два года для плановой модернизации, после которой его светимость должна увеличить примерно в десять раз.
Индикатор: последние новости
На 3D-принтере впервые напечатали оптические стекла Прототип квантовой батареи сделают через три года Форма воды оказался ответственна за ее уникальные свойства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом265
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня23
Умерла Наталья Попович11
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ301
В Сирии подорвались военных коалиции США49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение