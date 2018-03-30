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Falcon 9 стартовала со спутниками Iridium NEXT
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В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с десятью коммуникационными спутниками Iridium NEXT, SpaceX ведет трансляцию запуска.
Старт ракеты с космодрома Ванденберг был дал в расчетные 17.13 мск. Через четыре минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты, для запуска компания использовала уже летавшую в октябре прошлого года первую ступень и не будет сохранять ее повторно.
Через час после старта ракета-носитель выведет аппараты на заданную орбиту.
Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения. SpaceX по контракту с Iridium Communications намерена запустить более 70 аппаратов, нынешний старт — пятый по контракту.
Первые десять Iridium NEXT были запущены в январе 2017 года.
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