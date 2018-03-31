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В «Полтаву» вбили последний гвоздь
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В «Полтаву» вбили последний гвоздь 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
В Санкт-Петербурге завершили работы по наружной обшивке точной копии корабля Петра I «Полтава». В торжественной церемонии установки последней доски принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев — он символически вбил в судно последний гвоздь, передает ТАСС.
Корабль спустят на воду в мае, затем его еще восемь месяцев будут достраивать. Все работы завершатся в начале 2019 года.
«После спуска — начинка корпуса системами, отделка внутренних помещений, хотя здесь отделки не так много — укладка балласта, установка пушек, мачтового вооружения», — пояснил главный строитель проекта Михаил Плеханов.
«Полтава» воссоздает судно, построенное в 1712 году при личном участии Петра I. Оригинальный корабль стал первым полноценным линейным кораблем Балтийского флота. Возведение реплики ведется по технологиям XVIII века. После завершения строительства «Полтава» станет музеем.
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