В «Полтаву» вбили последний гвоздь

Санкт-Петербурге завершили работы по наружной обшивке точной копии корабля Петра I «Полтава». В торжественной церемонии установки последней доски принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев — он символически вбил в судно последний гвоздь, передает ТАСС

Корабль спустят на воду в мае, затем его еще восемь месяцев будут достраивать. Все работы завершатся в начале 2019 года.

«После спуска — начинка корпуса системами, отделка внутренних помещений, хотя здесь отделки не так много — укладка балласта, установка пушек, мачтового вооружения», — пояснил главный строитель проекта Михаил Плеханов.

«Полтава» воссоздает судно, построенное в 1712 году при личном участии Петра I. Оригинальный корабль стал первым полноценным линейным кораблем Балтийского флота. Возведение реплики ведется по технологиям XVIII века. После завершения строительства «Полтава» станет музеем.