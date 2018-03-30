Создана компьютерная модель тающей снежинки

Ученые NASA смогли создать математическую модель того, как тает одиночная снежинка. Данный процесс они воспроизвели в компьютерной модели. Об этом говорится в статье, опубликованной в специализированном издании JGR: Atmospheres.

По словам ученых, снежинки, несмотря на кажущуюся простоту, создают много проблем для специалистов, которые занимаются предсказанием погоды и изучают то, как различные виды осадков влияют на поведение радиоволн и других сложных объектов. Дело в том, что вода и лед по-разному взаимодействуют с радиоволнами, поэтому мокрый и сухой снег будут создавать разные виды помех на радарах.

Уже давно ученые пробовали объяснить их существование, тем не менее им мешало то, что у них не было точной математической модели, которая бы реалистично описывала таяние отдельной снежинки и процесс образование мокрого снега.

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Климатологи из NASA решили проблему, представив снежинку и микроскопические капли воды, рождающиеся на ее поверхности, в виде набора из мельчайших частиц, которые взаимодействуют друг с другом особым образом. Свойства данных частиц сильно зависят от того, как устроено их ближайшее окружение.

Этот подход позволяет точно имитировать движение жидкостей по сложным поверхностям, таким как снежинки, и отслеживать, как взаимодействие талой и замороженной воды будет менять их форму, объяснил один из авторов исследования Юсси Лейонен из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Авторы статьи, применив эти принципы, воспроизвели все ключевые стадии таяния снежинки: накопление воды в ямках на ее поверхности, образование «кокона» из жидкости вокруг ее ядра и превращение в каплю влаги. Ученые надеются, что их работа поможет лучше понять, почему разные виды снега порождают иные помехи на экранах радаров, и использовать данные различия для наблюдений за состоянием снежного покрова.

Напомним, в конце прошлого года шведские ученые обнаружили и описали новый вид снежинки. По словам специалистов, она удлиненная, полая и напоминает звезду с хоботком. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM