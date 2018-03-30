«На Марсе есть жизнь?» — «Будет, когда мы там приземлимся!»: астронавты NASA ответили на блиц-опрос пользователей интернета

Команда ветеранов NASA ответила на 50 самых популярных поисковых запросов в Google . Есть ли жизнь на Марсе? Можно ли стрелять в космосе? На короткие, самые часто задаваемые вопросы астронавты давали такие же краткие и точные, иногда довольно забавные ответы.

Совместно с изданием Wired в режиме блиц-опроса отвечали канадец Кристофер Хэдфилд и американцы Джеффри Алан Хоффман, Джерри Линенджер, Мэй Кэрол Джемисон, Николь Скотт , Леланд Девон Мелвин и Майкл Джеймс Массимино

Вопросы идут в обратном порядке: от наименее популярных к наиболее популярным. Астронавты порой сами не знали, как ответить — попробуй дать толковое объяснение устройства космоса за несколько секунд, да еще и на непонятно как сформулированный вопрос. В таких случаях журналисты Wired приводили короткую справку (в скобках).

Wired

50. Могут ли птицы летать в космосе?

Нет. Только внутри космического корабля.

49. У Вселенной есть конец?

Нет! (Точно не известно.)

48. Космическую станцию (МКС) видно с Земли?

Да! (Иногда.)

47. С какой целью была основана NASA?

Чтобы победить русских! (В ходе космической гонки между США и СССР.)

46. Как зародился космос?

В результате Большого взрыва!

45. Сколько весит космической шаттл?

113 тонн. (С подкрепившимся экипажем на борту!)

44. Звезды видно в космосе?

Крис Хэдвилд в 2013 году исполнил на борту космической станции Space Oddity Дэвида Боуи

43. Какая скорость у МКС?

28 тысяч км/ч.

42. Какая температура в открытом космосе?

Там очень, очень холодно. А так, температура не имеет значения в космосе, так как там вакуум. (Минус 270 градусов по Цельсию.)

41. В космосе можно стрелять из оружия?

Конечно, почему бы и нет.

40. Что такое «зона Златовласки»?

Это там, где не очень холодно и не слишком жарко — в самый раз! (Это зона вокруг звезды, удаленная от нее на оптимальное расстояние, чтобы иметь нужную температуру для воды в жидком состоянии. Это значит, что планета в этой зоне может поддерживать жизнь — теоретически.)

39. Что вращается вокруг Земли?

Спутники и Луна! (Вокруг Земли вращаются около 1700 спутников, МКС и Луна.)

38. Сколько роботов-марсоходов сейчас на Масе?

Всего четыре, из них два активных.

Астронавт Леланд Девон Джеймс сфотографировался для профиля NASA вместе со своими собаками Джейком и Скаутом

37. Сколько времени нужно, чтобы облететь Землю по орбите?

Зависит от того, где вы находитесь. (Это зависит от дистанции объекта от Земли — чем дальше, тем длиннее по протяженности орбита. Луна облетает Землю каждые 27 дней, МКС — каждые полтора часа.)

36. Откуда взялось название «Марс»?

Его придумали римляне. (В Римской империи планеты называли в честь богов. Марс назван в честь бога войны — вероятно, из-за его красного цвета.)

35. Что такое космонавт? (What is a cosmonaut?)

Это русский астронавт! (в английском языке нет слова «космонавт» — там используется только «астронавт». — Прим. ред.)

34. В космосе стареют?

Еще как! (Конечно же, стареют, правда, чуть медленнее, чем на Земле).

33. Что такое космический зонд?

Объект для наблюдения за другими планетами. (Беспилотный объект, который занимается сбором информации.)

32. На Марсе есть гравитация?

Да. (Правда, она там на 38 процентов слабее, чем на Земле.)

Николь Скотт

31. Где расположен космический центр Кеннеди?

30. С какой скоростью двигается шаттл?

28 тысяч км/ч.

29. Что такое пространство-время?

Это теоретическое объяснение устройства Вселенной. (Это теория, объединяющая три измерения пространства — то, как мы видим мир вокруг — и измерение времени в единый четырехмерный вектор.)

28. На Марсе можно жить?

Да, с системой поддержки жизни. (Только с технологиями, которые позволят нашему организму функционировать в враждебных условиях.)

27. Как далеко космос?

Он бесконечен! Очень далеко! (Астронавты не так поняли вопрос — имелось в виду, где земля граничит с космосом — считается, что это 100 км от поверхности планеты.)

26. Почему космос черный?

Там ничто не отражает свет. (Джерри Линенджер: «Дайте-ка я вам развернуто отвечу: потому что из-за возраста и размера Вселенной мы видим только малую часть света — ту, что успела до нас дойти»).

Джерри Линенджер был четвертым американцем, работавшим на борту российской станции «Мир». В 1997 году во время миссии на станции произошло возгорание, ставшее серьезным испытанием для российско-американского партнерства в космосе. Тогда Линенджер надел российский скафандр и совершил «космическую прогулку», чтобы внести необходимые исправления. Таким образом, он стал первым американцем, совершившим космическую прогулку на корабле, не входящим в американский штат, в костюме, не принадлежащем американской космической миссии

25. Кто первая женщина в космосе?

Валентина Терешкова.

Валентина Терешкова

24. Где находится пояс астероидов?

Между Марсом и Юпитером.

23. Когда открыли Марс?

Без понятия! Наверное, до начала письменной истории. (Впервые Марс упоминается в записях вавилонцев за 400 лет до нашей эры.)

22. Что такое орбита?

Это вращение одного объекта вокруг другого. (А точнее, изогнутый путь объекта, по которому он вращается вокруг спутника или планеты.)

21. Правда, что Великую Китайскую стену видно из космоса?

Нет! Это миф.

20. Когда можно увидеть Марс?

В правильное время ночью. (Марс иногда можно наблюдать с поверхности Земли. В следующий раз планета будет пролетать особенно близко 31 июля 2018 года).

19. Кто был первым американцем в космосе?

18. На Марсе есть атмосфера?

17. Кто был первым человеком в космосе?

16. Как долго длится полет до космоса?

Девять, нет, восемь минут. Зависит от корабля. (Space Shuttle добирается до орбиты за 9 минут, Dragon X — за 10.)

15. Где находится МКС?

В космосе! (Вопрос с подвохом: станция находится в постоянном движении.)

Джеффри Хоффман на борту станции

14. Сколько длится год на Марсе?

Два земных года. (687 земных дней.)

13. Сколько зарабатывают астронавты?

Мало! (Смеются.) (От 65 до 100 тысяч долларов в год.)

12. Марс больше Земли?

11. Почему Марс красного цвета?

Оксид железа. (Марс имеет такую окраску из-за большого количества железа в почве.)

10. Сколько спутников у Земли?

Сотни! Их много. (По состоянию на август 2017 года — 1738 спутников.)

9. Космос — это вакуум?

Да. (Идеального вакуума не существует, но открытый космос близок к этому состоянию.)

Майкл Джеймс Массимино

8. Сколько градусов на Марсе?

10-15 градусов тепла днем и ниже минус ста ночью. (Средняя температура на Марсе — минус 62 градуса по Цельсию.)

7. В космосе что-нибудь слышно?

Нет, в вакууме ничего не слышно. (Строго говоря, в космосе есть звуки, просто люди не могут их слышать.)

6. Как стать астронавтом?

Много трудиться и быть везунчиком! (Нужно иметь высшее образование по одной из специальностей, пройти длительные тесты на физподготовку, иметь за плечами 3 года опыта в смежной специальности или тысячу часов опыта управления реактивным самолетом и потратить еще два года на спецподготовку.)

5. Что такое астероид?

Кусок камня, вращающийся вокруг звезды.

4. На Марсе есть жизнь?

Будет, когда мы там приземлимся!

3. Сколько лун у Марса?

Две. (Фобос и Деймос.)

Луны Марса — Деймос и Фобос

2. Что значит аббревиатура NASA?

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. (National Aeronautics and Space Administration — NASA.)

1. Сколько длится полет до Марса?

Это от многого зависит. Сейчас — от 6 до 9 месяцев, но когда-нибудь мы будем долетать туда намного быстрее.