Стадо животных зафиксировали на Марсе

Уфологи обнаружили неизвестные объекты на поверхности Красной планеты, поразительно напоминающие стада животных. Фигуры, по очертаниям похожие на коров или буйволов, словно движутся в едином потоке к водопою. По словам экспертов, Марс был местом с уникальной экосистемой, поддерживающей жизнь неизвестной цивилизации. Специалисты убеждены, что данные снимки — явное доказательство существования жизни на Марсе, сообщает Vistanews.

В то же время пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни считают, что животные обитают на загадочной планете в настоящее время. Другие же склонны предполагать, что Красная планета обладает зонами, на которых ранее кормили животных. Надо отметить, что запасы кислорода на Марсе, по мнению ученых, возникли в то время, когда его ядро начало застывать, а магнитное поле ослабевать.

В любом случае, следы цивилизации, проживающей ранее на Марсе, находили уже неоднократно.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Марсе нашли вооруженного инопланетянина. Фотографии с пришельцем предоставило NASA . Снимки были сделаны марсоходом Curiosity. Уфологи даже рассмотрели на фото остатки волос, глаз и конечностей инопланетянина. Эксперты говорят, что половина его тела придавлена каменной плитой.

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