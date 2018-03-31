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Стадо животных зафиксировали на Марсе
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Стадо животных зафиксировали на Марсе 

Свободная пресса 22 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Уфологи обнаружили неизвестные объекты на поверхности Красной планеты, поразительно напоминающие стада животных. Фигуры, по очертаниям похожие на коров или буйволов, словно движутся в едином потоке к водопою. По словам экспертов, Марс был местом с уникальной экосистемой, поддерживающей жизнь неизвестной цивилизации. Специалисты убеждены, что данные снимки — явное доказательство существования жизни на Марсе, сообщает Vistanews.
В то же время пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни считают, что животные обитают на загадочной планете в настоящее время. Другие же склонны предполагать, что Красная планета обладает зонами, на которых ранее кормили животных. Надо отметить, что запасы кислорода на Марсе, по мнению ученых, возникли в то время, когда его ядро начало застывать, а магнитное поле ослабевать.
В любом случае, следы цивилизации, проживающей ранее на Марсе, находили уже неоднократно.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Марсе нашли вооруженного инопланетянина. Фотографии с пришельцем предоставило NASA. Снимки были сделаны марсоходом Curiosity. Уфологи даже рассмотрели на фото остатки волос, глаз и конечностей инопланетянина. Эксперты говорят, что половина его тела придавлена каменной плитой.
Новости науки: Марс в прошлом напоминал Землю
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