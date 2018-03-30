Ученые смогли объяснить, почему хрустят наши пальцы

Американские ученые утверждают, что разгадали загадку хруста в суставах. Оказывается, характерный звук возникает из-за множества крошечных пузырьков, которые лопаются внутри наших суставов. Ученые полагают, что нашли ответ на вопрос о том, почему наши пальцы хрустят, когда мы их сдавливаем. Исследование экспертов из Стэнфордского университета, который использовали математическую модель для определения количества крошечных пузырьков, показало, что именно их одновременный разрыв внутри суставов и порождает соответствующие звуки. Ученые создали модель, измеряющую давления в суставах, которое и приводило к разрыву множества микроскопических пузырьков. И этот разрыв производил звуковые волны, а их звучание в точности соответствовало хорошо известному каждому из нас хрусту в суставах. Еще в начале прошлого века ученые заинтересовались, какая причина рождает хруст в суставах. Впрочем, теория о крошечных пузырьках, которую подтвердили ученые из Стэнфорда, насчитывает 50 лет. Полвека назад появился первый отчет исследователей, которые говорили о наличии небольших пузырьков в суставах, рождающих звуковые волны. Впоследствии это предположение опровергалось другими исследованиями. Но теперь ученые полагают, что эти небольшие пузырьки всё-таки могут рождать характерные звуки. Они доказали это с помощью математической модели суставов, которая использовала уравнения, рассчитывающие процессы, происходящие в суставах при сдавливании. Эти уравнения учитывали изменения давления по мере движения суставов, рождавшие разрывы микроскопических пузырьков, присутствующих в суставной жидкости. Не всем пузырькам необходимо разрываться для производства этого звука. Когда результаты расчётов сравнили с результатами реальных экспериментов, то оказалось, что всё совпадает. Следовательно, математическая модель была правильной, и именно пузырьки приводят к характерным звукам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)