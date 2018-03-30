Штаб-квартирой составителей академической истории Югры станет СурГУ

Югорские ученые объединятся, чтобы составить большой многотомник об истории региона, начиная со времен образования древней Руси.

Как сообщает ugra-news, штаб-квартирой ученых стнет СурГУ. Составлять моготомник будут сургутские ученые-историки, представители Сургутского педагогического университета, Нижневартовского гуманитарного университета и Обско-угорского института прикладных разработок. Возможно к работе привлекут специалистов из Российской академии наук

В планах специалистов издать порядка девяти томов. Отметим, что изучение региона велось раньше.

«Работы о югорской истории регулярно пишутся и защищаются. Например, в этом году СурГУ проводит конференцию «Археология Севера России Югра — волость Новгорода Великого». То есть как раз речь пойдет о поднятии пласта истории, который мало известен даже профессионалам, не говоря уже о широкой общественности», — рассказал ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра СурГУ Александр Кениг.

Следующая встреча ученых пройдет в мае.