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Российские физики изучат нейтронные звезды при помощи нового коллайдера
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Российские физики изучат нейтронные звезды при помощи нового коллайдера 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) начали изучать свойства материи внутри нейтронных звезд — небесных тел, которые отличаются очень высокой плотностью. К концу 2020 года, когда в Дубне будет запущен новый коллайдер, ученые рассчитывают первыми в мире наблюдать за распадом протонов и нейтронов обычного вещества под воздействием сверхбольшого давления. Об этом сообщает газета «Известия».
Плотность нейтронных звезд в миллионы раз выше, чем у обычных земных объектов. Такие небесные тела возникают в результате гравитационного коллапса звезд, масса которых в 1,5–2 раза больше массы Солнца. Ученых стремятся выяснить, как ведет себя материя в таких экстремальных условиях.
По словам директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Владимира Кекелидзе, уже проводятся первые эксперименты проекта NICA в области низкого диапазона энергий. «Наша задача — достигнуть фазового перехода, когда разрушаются нуклоны — протоны и нейтроны», — рассказад ученый. «При этом происходит перемешивание кварков — кирпичиков, из которых состоит Вселенная. В каждом нуклоне их три. Возникает кварк-глюонная материя. Вот этот переход мы и будем подробно изучать», — пояснил Кекелидзе.
Как уточнил директор лаборатории, в настоящее время на «Нуклотроне» ускоряют ядра атомов, или тяжелые ионы. Впоследствии, сталкивая их между собой при высоких энергиях, ученые планируют воссоздать экстремальные условия, подобные тем, которые существуют внутри нейтронных звезд. В Дубне уверены, что с этой задачей справится коллайдер NICA, строительство которого должно завершиться к концу 2020 года. После этого сотрудники ОИЯИ приступят к основной части эксперимента.
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