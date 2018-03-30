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В Дубне ученые изучат свойства вещества в нейтронных звездах
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В Дубне ученые изучат свойства вещества в нейтронных звездах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), расположенный в подмосковной Дубне, приступил к экспериментам по изучению состояний материи внутри нейтронных звезд, что позволит ученым получить информацию об эволюции Вселенной, пишет в пятницу газета «Известия».
«Сейчас проводятся предварительные исследования. После запуска нового коллайдера к концу 2020 года ученые надеются впервые в мире увидеть, как протоны и нейтроны обычного вещества распадаются на составные части из-за сверхбольшого давления», — говорится в статье.
Плотность нейтронных звезд примерно на порядок выше, чем у атомного ядра, и в миллионы миллионов раз больше, чем у привычных земных предметов. Подобные объекты образуются в результате гравитационного коллапса (быстрого сжатия под действием сил тяготения) звезд с массами в 1,5-2 раза больше солнечной. Ученых интересует поведение материи в таких условиях.
Как отметил директор Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Владимир Кекелидзе, первые эксперименты проекта NICA в области низкого диапазона энергий уже начались. Один из них был завершен в начале марта. Другой продолжается на сверхпроводящем синхротроне «Нуклотрон» в Дубне.
«Наша задача — достигнуть фазового перехода, когда разрушаются нуклоны — протоны и нейтроны. При этом происходит перемешивание кварков — кирпичиков, из которых состоит Вселенная. В каждом нуклоне их три. Возникает кварк-глюонная материя. Вот этот переход мы и будем подробно изучать», — пояснил Кекелидзе.
По словам ученого, сейчас на «Нуклотроне» ускоряют тяжелые ионы (ядра атомов). В будущем предполагается с помощью их столкновений при высоких энергиях воссоздать экстремальные условия, существующие внутри нейтронных звезд. С этой задачей должен справиться коллайдер NICA, строительство которого завершится к концу 2020 года. Тогда и начнется основная часть эксперимента.
Ученые столкнут в коллайдере ядра атомов золота, а также более легкие. В результате возникнет своеобразная «каша» из кварков. Когда она остынет, образуются частицы, поведение которых и будут изучать физики.
«К концу 2020 года ускорительный комплекс и экспериментальные установки будут доведены до базовой конфигурации. Таким образом мы получим информацию о поздних этапах эволюции Вселенной», — добавил Кекелидзе.
Подобных экспериментов не проводили еще ни в одной стране. Ученые из ОИЯИ станут первопроходцами в области изучения нейтронных звезд.
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