Сибирские ученые создали первый в России дисковый насос для сердца

Как сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири», ранее подобные насосы применялись в космосе.

Такой вид насоса должен стать важнейшим элементом искусственного сердца. Он представляет собой пакет дисков, расположенных друг над другом с зазором в полмиллиметра. Получая энергию от специального электродвигателя, диски приводятся во вращение и, за счет молекулярного трения, захватывают кровь, после чего вбрасывают ее обратно в организм.

— Новый насос совсем небольшой — диаметром в 4 см и высотой в 2 см, так что его легче и удобнее имплантировать, — рассказал руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий в НМИЦ имени Мешалкина Александр Чернявский . — При этом он способен качать 7-8 литров крови в минуту. Также насос снижает контакт деталей с кровью и риск образования тромбов. Около стенки диска образуется безэритроцитный слой плазмы, поэтому эритроциты не контактируют с поверхностью, и благодаря этому предотвращается повреждение элементов крови.

Благодаря этим качествам насос может заменить собой лопастный аналог, самый распространенный в отечественной кардиохирургии. Однако о внедрении устройства в широкую практику говорить пока рано.

Сейчас насос проходит стендовые испытания, и специалистам еще предстоит решить ряд важных задач, связанных с его работой. Например, создать хороший мотор, который придавал бы дискам вращение не нагреваясь и с минимальными энергозатратами. Это позволит мотору работать дольше современных, аккумуляторы которых рассчитаны максимум на 9 часов автономной работы, а значит, требуют частой подзарядки.