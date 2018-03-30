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Сибирские ученые создали первый в России дисковый насос для сердца
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Сибирские ученые создали первый в России дисковый насос для сердца 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири», ранее подобные насосы применялись в космосе.
Такой вид насоса должен стать важнейшим элементом искусственного сердца. Он представляет собой пакет дисков, расположенных друг над другом с зазором в полмиллиметра. Получая энергию от специального электродвигателя, диски приводятся во вращение и, за счет молекулярного трения, захватывают кровь, после чего вбрасывают ее обратно в организм.
— Новый насос совсем небольшой — диаметром в 4 см и высотой в 2 см, так что его легче и удобнее имплантировать, — рассказал руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий в НМИЦ имени Мешалкина Александр Чернявский. — При этом он способен качать 7-8 литров крови в минуту. Также насос снижает контакт деталей с кровью и риск образования тромбов. Около стенки диска образуется безэритроцитный слой плазмы, поэтому эритроциты не контактируют с поверхностью, и благодаря этому предотвращается повреждение элементов крови.
Благодаря этим качествам насос может заменить собой лопастный аналог, самый распространенный в отечественной кардиохирургии. Однако о внедрении устройства в широкую практику говорить пока рано.
Сейчас насос проходит стендовые испытания, и специалистам еще предстоит решить ряд важных задач, связанных с его работой. Например, создать хороший мотор, который придавал бы дискам вращение не нагреваясь и с минимальными энергозатратами. Это позволит мотору работать дольше современных, аккумуляторы которых рассчитаны максимум на 9 часов автономной работы, а значит, требуют частой подзарядки.
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