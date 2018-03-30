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Новосибирские ученые создали искусственное сердце на основе дискового насоса
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Новосибирские ученые создали искусственное сердце на основе дискового насоса 

ТАСС 48 минут назад
Новосибирск, 30 марта. /ТАСС/. Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина создали первый отечественный дисковый насос, который позволит в будущем снизить риск контакта крови с его деталями. Об этом рассказал в пятницу ТАСС руководитель центра хирургии аорты и коронарных артерий НМИЦ Александр Чернявский.
"Созданный нами насос принципиально отличается от тех, которые применяются сейчас в трансплантологии. Мы используем другой ротор, не лопасти, а пакет дисков, которые при вращении за счет трения жидкости перекачивают кровь. Надеемся, что наш насос поможет сберечь кровь во время работы в организме человека, так как эритроциты сами с дисками не контактируют", — сказал Александр Чернявский.
По словам Чернявского, такой насос позволяет перекачивать за 2000-2500 оборотов около 5-6 литров жидкости. Ученые предполагают, что разработанный ими насос теоретически позволит увеличить время работы искусственного сердца, которое сейчас составляет не более 9 часов.
Как уточнил собеседник агентства, сейчас проходят стендовые испытания насоса и его техническая доработка с помощью нанесения алмазного напыления на подшипник в моторе, который в данный момент быстро нагревается.
"Сейчас мы смотрим по датчикам, какие части мотора продолжают нагреваться и стараемся снизить энергопотребление насоса", — рассказал Чернявский.
Ученые планируют завершить стендовые испытания насоса в апреле, а уже этим летом предполагают начать первые эксперименты с использованием нового искусственного сердца на животных.
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