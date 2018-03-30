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Галактика без темной материи: астрономы сделали «невозможное» открытие
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Галактика без темной материи: астрономы сделали «невозможное» открытие 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Астрономам удалось обнаружить галактику, в которой практически совсем отсутствует темная материя, хотя раньше ученые сходились во мнении, что одно не может существовать без другого и подобные галактики просто не существуют. «360» попытался разобраться в научном открытии, которое может стать революционным в изучении космоса.
Что такое «темная материя»?
Темная материя в астрономии и космологии, а также в теоретической физике является гипотетической формой материи, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. На долю темной материи выпадает приблизительно около 75% массы Вселенной — обычно в галактике примерно в 8–10 раз темной материи больше, чем видимой.
Также темная материя, удерживает звезды в галактиках на месте и не дает покинуть их.
Несколько лет назад учеными были открыты так называемые «сверхтемные» галактики — изначально считалось, что эти галактики почти полностью состоят из темной материи. Всего было обнаружено порядка пятидесяти подобных объектов.
Новое открытие — галактика без темной материи
По мнению астронома, сотрудника кафедры небесной механики Марии Барухи, данная галактика действительно представляет собой интересный объект.
Данная галактика действительно представляет собой интересный объект, так как не подходит под описание ни эллиптических, не спиралевидных галактик. К слову, наша галактика — Млечный Путь является спиралевидной, она довольно плоская и похожа на плоский диск
— Мария Баруха.
Наблюдения и парадоксы
Ученые наблюдали за скоростями движения звезд в галактике
NGC1052-DF2, которая находится в созвездии Кита в 61 миллионах световых лет от Земли и в результате пришли к выводу, что темная материя внутри галактики не влияет на скорость движения звезд.
Расчеты в итоге показали, что количество темной материи в этой галактике как минимум в 400 раз меньше, чем должно было быть. Однако есть большая вероятность, что в  NGC1052-DF2  темной материи нет вообще. Ранее галактика не вызывала пристального внимания астрономов, потому что содержит только небольшое количество звезд.
Другие аномалии галактики
Кроме этого, космические наблюдения выявили еще несколько аномалий в  NGC1052-DF2  во-первых, ее нельзя отнести ни к эллиптическим, ни к спиралевидным галактикам.
Во-вторых, в ее центре также отсутствует черная дыра.
На данный момент ученые затрудняются сделать выводы, каким образом такая галактика могла сформироваться и существовать.
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