Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou-3

Об этом сообщает China Plus News. Отмечается, что в пятницу, 29 марта, Китай в 01:56 по местному времени произвёл пуск ракеты-носителя с двумя спутниками.

После трёх часов полёта они вышли на заданную орбиту. По данным издания, аппараты будут работать с уже функционирующими на орбите шестью BeiDou-3.

Также сообщается, что к 2020 году Китай планирует вывести на орбиту более 30 спутников.

Ранее стало известно, что Китай запустил с космодрома ракету-носитель «Чанчжэн-2D» со спутником для дистанционного зондирования Земли.