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Ученые создали синтетический аналог «кожи хамелеона»
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Ученые создали синтетический аналог «кожи хамелеона» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящий момент неизвестно, будет ли новый материал использован для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях.
Ученые создали материал, способный менять цвет подобно хамелеону. В своей разработке группа российских и иностранных физиков под руководством главы лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрия Иванова применяли полимерные материалы нового поколения.
Как сообщает Science, предварительно специалисты изучили камуфляж ящеров и установили, что в их покрытии содержатся фотонные нанокристаллы, причем животные могут управлять их оптическими свойствами. Хамелеон растягивает кожный покров, увеличивая тем самым расстояние между кристаллами, и заставляет свет иначе взаимодействовать с ним.
Ученым понадобилось несколько лет для получения материалов, сходных с природными, однако у них имелся недостаток — они не были гибкими, то есть не могли сжиматься и растягиваться. В итоге физики смогли создать полимерный материал, который ведет себя аналогично коже хамелеона.
В настоящий момент неизвестно, будет ли новый материал использован для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях, однако специалисты говорят, что в дальнейшем этот материал будет применяться при производстве протезов и гибких имлантов, которые будут максимально похожи на человеческие ткани.
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