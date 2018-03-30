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Физики создали аналог кожи хамелеона
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Физики создали аналог кожи хамелеона 

Мир24 29 минут назад
Фото: Мир24
Физики создали материал, который может менять цвет, как хамелеон. В своей разработке команда российских и зарубежных специалистов под началом руководителя лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрия Иванова использовали полимерные материалы нового поколения, пишет Science.
То вред, то польза
Как кофе водит ученых за нос } Предварительно ученые изучили камуфляж ящеров и выяснили, что их покрытие содержит фотонные нанокристаллы, причем животное может управлять их оптическими свойствами. Хамелеон растягивает кожу, увеличивая тем самым расстояние между кристаллами и заставляя свет иначе взаимодействовать с ним.
Несколько лет исследователям потребовалось, чтобы получить несколько материалов, которые будут схожи с природными. И им это удалось, но у всех наблюдался недостаток — они не были гибкими, то есть не могли сжиматься и растягиваться. В итоге специалисты создали полимерный материал, который ведет себя аналогично коже хамелеона.
Будет ли использован новый материал для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях, пока не известно. Однако ученые утверждают, что в будущем этот материал будет применяться при изготовлении протезов и гибких имлантов, которые максимально будут похожи на ткани человека.
Ранее сообщалось, что американские инженеры создали устройство для сбора воды из воздуха. Аппарат испытали в пустыне.
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