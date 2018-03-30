Физики создали аналог кожи хамелеона

То вред, то польза

Как кофе водит ученых за нос } Предварительно ученые изучили камуфляж ящеров и выяснили, что их покрытие содержит фотонные нанокристаллы, причем животное может управлять их оптическими свойствами. Хамелеон растягивает кожу, увеличивая тем самым расстояние между кристаллами и заставляя свет иначе взаимодействовать с ним.

Несколько лет исследователям потребовалось, чтобы получить несколько материалов, которые будут схожи с природными. И им это удалось, но у всех наблюдался недостаток — они не были гибкими, то есть не могли сжиматься и растягиваться. В итоге специалисты создали полимерный материал, который ведет себя аналогично коже хамелеона.

Будет ли использован новый материал для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях, пока не известно. Однако ученые утверждают, что в будущем этот материал будет применяться при изготовлении протезов и гибких имлантов, которые максимально будут похожи на ткани человека.

Ранее сообщалось, что американские инженеры создали устройство для сбора воды из воздуха. Аппарат испытали в пустыне.

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