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Радары увидели падающую китайскую станцию
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Радары увидели падающую китайскую станцию 

Techdiver 1 час назад
Фото: Techdiver
Европейское космическое агентство опубликовало радарные изображения китайской космической станции «Тяньгун-1», полученные Институтом физики высоких частот и радарных технологий Общества Фраунгофера в Вахтберге.
На этих фото, сделанных на прошлой неделе, станция находится на высоте около 270 км.
В настоящее время станция длиной 12 м диаметром 3,3 м и массой при запуске 8506 кг вращается на высоте около 200 км.
В ближайшие дни отслужившая свое китайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли. В ходе неуправляемого падения большая ее часть должна сгореть. Однако несгоревшие обломки потенциально могут упасть в Европе.
Согласно текущим прогнозам, «Тяньгун-1» упадет на Землю 31 марта — 1 апреля.
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