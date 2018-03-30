Радары увидели падающую китайскую станцию

Европейское космическое агентство опубликовало радарные изображения китайской космической станции «Тяньгун-1», полученные Институтом физики высоких частот и радарных технологий Общества Фраунгофера в Вахтберге

На этих фото, сделанных на прошлой неделе, станция находится на высоте около 270 км.

В настоящее время станция длиной 12 м диаметром 3,3 м и массой при запуске 8506 кг вращается на высоте около 200 км.

В ближайшие дни отслужившая свое китайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в атмосферу Земли. В ходе неуправляемого падения большая ее часть должна сгореть. Однако несгоревшие обломки потенциально могут упасть в Европе.

Согласно текущим прогнозам, «Тяньгун-1» упадет на Землю 31 марта — 1 апреля.