Индия запустила телекоммуникационный спутник

Нью-Дели , 29 марта / Синьхуа / — Индийская организация космических исследований сегодня запустила телекоммуникационный спутник на геосинхронную орбиту. Этот спутник главным образом будет использоваться для предоставления услуг мобильной связи внутри Индии

Индийская организация космических исследований заявила, что в 16:56 по местному времени с Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота запущена ракета-носитель с телекоммуникационным спутником на борту, и примерно через 20 минут спутник вышел на геосинхронную орбиту.

Согласно имеющимся данным, запущенный спутник «GSAT-6A» — это новейшая индийская телекоммуникационная разработка, запланировано ее использование в течение 10 лет. Данный спутник предоставит внутри Индии услуги связи в диапазоне S-волн, чтобы гарантировать покрытие сигнала сотовой связи. —0—