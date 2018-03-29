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Индия запустила телекоммуникационный спутник
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Индия запустила телекоммуникационный спутник 

ИА Синьхуа 19 минут назад
Нью-Дели, 29 марта /Синьхуа/ — Индийская организация космических исследований сегодня запустила телекоммуникационный спутник на геосинхронную орбиту. Этот спутник главным образом будет использоваться для предоставления услуг мобильной связи внутри Индии.
Индийская организация космических исследований заявила, что в 16:56 по местному времени с Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота запущена ракета-носитель с телекоммуникационным спутником на борту, и примерно через 20 минут спутник вышел на геосинхронную орбиту.
Согласно имеющимся данным, запущенный спутник «GSAT-6A» — это новейшая индийская телекоммуникационная разработка, запланировано ее использование в течение 10 лет. Данный спутник предоставит внутри Индии услуги связи в диапазоне S-волн, чтобы гарантировать покрытие сигнала сотовой связи. —0—
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